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Эстонская Eesti Gaas решила снизить цену на газ для домохозяйств на 18% с мая

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Andras Nagy/AP

Эстонская газовая компания Eesti Gaas решила снизить цену на газ для потребителей в рамках гибкого пакета на 17,9% с мая 2023 года, до €0,69 за 1 кубометр. Об этом сообщила пресс-служба организации, передает «Интерфакс».

«Цены на газ вернулись к уровню осени 2021 года. Поскольку сегодня в европейских резервуарах находится вдвое больше газа, чем в прошлом году, мы ожидаем, что такой уровень цен сохранится до конца следующего отопительного периода», — отметил предправления Eesti Gaas Маргус Каасик.

При этом ранее компания уже снижала стоимость газа для домохозяйств в декабре 2022 года. Тогда снижение составило 40%. В феврале 2023 года произошло еще одно снижение, практически в два раза, до €0,84.

20 февраля министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил ввести потолок цен на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ), поскольку Москва получает «слишком большую прибыль». По словам Рейнсалу, ограничить цену СПГ необходимо по аналогии с потолком цен на российскую нефть, который действует с 5 декабря 2022 года.

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