Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик Белова предрекла ускорение переговоров по «Силе Сибири 2» из-за ситуации с Тайванем

close
100%
Yang Shiyao/Global Look Press

Российский газ по «Силе Сибири 2» для Китая выглядит более привлекательным проектом, чем поставки из недружественных стран. При этом стимулом для ускорения проекта будет обострение ситуации вокруг Тайваня. Об этом РИА Новости заявила директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова.

«Поставки трубопроводного газа выглядят более привлекательными, чем СПГ из потенциально недружественных стран. Стимулом для ускоренного успешного завершения переговоров с Китаем может стать дальнейшее обострение ситуации вокруг Тайваня», — отметила Белова.

По ее словам, безопасность поставок топлива по новому трубопроводу являются одной из основных целей Китая.

Она добавила, что Китай очень серьезно относится к развитию собственного газового рынка. Учитывая, что страна увеличивает закупки топлива, также происходит и наращивание добычи внутри страны.

21 марта президент России Владимир Путин заявил в ходе российско-китайских переговоров, что энергетическое взаимодействие страны с Китаем расширяется, а бизнес РФ может удовлетворить растущие потребности КНР в энергоносителях.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях