Аналитик Белова предрекла ускорение переговоров по «Силе Сибири 2» из-за ситуации с Тайванем

Российский газ по «Силе Сибири 2» для Китая выглядит более привлекательным проектом, чем поставки из недружественных стран. При этом стимулом для ускорения проекта будет обострение ситуации вокруг Тайваня. Об этом РИА Новости заявила директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова.

«Поставки трубопроводного газа выглядят более привлекательными, чем СПГ из потенциально недружественных стран. Стимулом для ускоренного успешного завершения переговоров с Китаем может стать дальнейшее обострение ситуации вокруг Тайваня», — отметила Белова.

По ее словам, безопасность поставок топлива по новому трубопроводу являются одной из основных целей Китая.

Она добавила, что Китай очень серьезно относится к развитию собственного газового рынка. Учитывая, что страна увеличивает закупки топлива, также происходит и наращивание добычи внутри страны.

21 марта президент России Владимир Путин заявил в ходе российско-китайских переговоров, что энергетическое взаимодействие страны с Китаем расширяется, а бизнес РФ может удовлетворить растущие потребности КНР в энергоносителях.