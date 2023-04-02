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«Известия»: компании Emirates и Fly Dubai возобновили прием российских карт Visa и MasterCard

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Maxim Zmeyev/Illustration/Reuters

Авиакомпании Emirates и Fly Dubai начали принимать карты ушедших из Российской Федерации международных платежных систем Visa и MasterCard, выпущенных российскими банками, пишет газета «Известия».

Air Arabia и Fly Dubai предлагают оплатить полет по ссылке через систему быстрых платежей. Сначала клиент бронирует билет на сайте, затем на почту приходит ссылка для перевода средств.

В Air Arabia омиссия составляет 6% от суммы билета. Во Fly Dubai дополнительный сбор составит 2 тыс. руб.

Также в Emirates можно оплатить билет с помощью QR-кода. Для этого необходимо запросить реквизиты по электронной почте и отсканировать полученный код, чтобы перевести средства. При бронировании через колл-центр клиент должен заплатить комиссию 1,5 тыс. рублей.

В январе сообщалось, что Mastercard потеряла $30 млн в 2022 году из-за приостановки деятельности в России.

Вместе с тем в 2022 году россияне увеличили долю интернет-платежей с помощью карты «Мир» до 26%.

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