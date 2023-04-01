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Bloomberg: уход западных трейдеров зерна из России усилит ее геополитическое влияние

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Павел Лисицын/РИА Новости

Уход из России западных зерновых трейдеров — Cargill и Viterra — усилит геополитическое влияние РФ. Это произойдет из-за перехода российского экспорта под контроль государства, сообщило Bloomberg.

«Уход Cargill и Viterra оставляет российские запасы зерна в основном в руках отечественных и финансируемых государством компаний, а это означает, что Россия будет контролировать большую часть необходимых доходов», — следует из материала (цитата по РИА Новости).

На этой неделе Bloomberg написало, что руководство канадской компании Viterra, являющейся одним из крупнейших западных поставщиков российского зерна, намерено покинуть внутренний рынок РФ вслед за американской пищевой фирмой Cargill.

29 марта издание РБК со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут сообщило, что российская дочерняя компания корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России в будущем сельскохозяйственном году 2023/2024 (с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024).

Данное решение было принято в связи с рекомендациями Министерства сельского хозяйства.

При этом в Минсельхозе заверили, что уход Cargill с российского рынка не повлечет за собой негативных последствий для поставок зерна из РФ в зарубежные страны.

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