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Правительство направит 86,5 млрд рублей на развитие городского электротранспорта

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Правительство РФ выделит 86,5 млрд рублей на развитие городского электротранспорта. Субсидии получат 10 регионов России. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, следует из сообщения на сайте правительства.

«... (деньги — «Газета.Ru») на условиях софинансирования направят в Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также Волгоградскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области. В этих регионах значительная часть транспортной инфраструктуры нуждается в обновлении», — говорится в сообщении.

Субсидии будут использованы для реконструкции 620 км трамвайных путей и обустройства прилегающих к ним территорий, закупки 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций.

Ранее правительство опубликовало постановление «Об особенностях применения законодательства Российской Федерации о госрегулировании тарифов в сфере железнодорожных перевозок на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».

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