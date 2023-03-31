В Евростате сообщили, что годовая инфляция в еврозоне по итогам марта замедлилась до 6,9%

Средний показатель годовой инфляции в странах зоны евро составил 6,9% по итогам марта. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Статистической службы Европейского союза (Евростат) на своем сайте.

Показатель роста цен стал снижаться за счет падения цен на энергию. В марте она подешевела на 0,9% относительно февраля 2023 года. За два последних месяца рост цен на энергоносители в еврозоне замедлился с 18,9% до 12,8%,

При этом стоимость продуктов, алкогольных напитков и табака выросла на 0,4% по сравнению с февралем, а рост цен на услуги ускорился на 0,2%.

Во второй половине марта пресс-служба Евростата сообщила о снижении годовой инфляции на 0,1%, до 8,5% по итогам февраля 2023 года.

В первой половине февраля в Еврокомиссии заявили, что экономика Евросоюза смогла избежать рецессии, и пик инфляции в альянсе пройден. Пик приходился на октябрь 2022 года, когда показатель роста цен составил 10,6%.

На прошлой неделе заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев спрогнозировал инфляцию в России на уровне 6% к марту.