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Минфин РФ исполнил обязательства по евробондам с погашением в 2030 году

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Минфин России исполнил обязательства на 17 млрд руб. ($221,1 млн) по евробондам с погашением в 2030 году, сообщается на сайте министерства.

Обязательства по погашению части основного долга по государственным ценным бумагам РФ и их обслуживанию исполнены Минфином России в полном объеме, отмечается в релизе.

Ранее директор департамента Министерства финансов Российской Федерации Николай Бегчин заявил, что в 2022 году план по внебюджетному финансированию национальных проектов был выполнен менее чем на половину.

Он утверждает, что по первоначальному плану предполагалось, что частные инвестиции будут вносить существенный вклад в финансирование нацпроектов. Но на практике по итогам 2022 года из запланированных 1,8 трлн руб. исполнено оказалось 794 млрд руб., то есть 43%.

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