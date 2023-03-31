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На поддержку транспортной отрасли России в 2022 году было направлено 527,3 млрд рублей

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Финансовая поддержка российской транспортной отрасли в условиях внешнего санкционного давления в прошлом году составила 527,3 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Слова министра передал ТАСС.

«Средств в 2022 году, направленных на поддержку транспортной отрасли, в том числе по линии главных <…> мероприятий в условиях внешнего санкционного давления это 527,3 млрд рублей», — рассказал Савельев в ходе итоговой коллегии министерства.

15 марта этого года Савельев заявил, что правительство намерено выделить 30 млрд руб. на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей. Он пояснил, что «Аэрофлот» уже выкупил 10 дальнемагистральных самолетов.

25 марта Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что российские авиакомпании в марте 2023 года перевезли на 416 тыс. больше пассажиров, чем планировал Минтранс. Министр транспорта России также сообщил о нормальном движении по Крымскому мосту при 100-процентном досмотре. Тогда же Савельев заявил, что с 1 мая по 30 сентября в Крым планируется перевезти 3 млн пассажиров.

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