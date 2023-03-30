Reuters: Всемирный банк нарастит финансирование кредитного подразделения МБРР на $50 млрд

Всемирный банк собирается нарастить финансовые возможности своего подразделения по кредитованию стран со средним уровнем дохода на $50 млрд в течение 10 лет. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление президента Всемирного банка Дэвида Малпасса.

«Увеличение финансовых возможностей подразделения по кредитованию стран со средним уровнем дохода на 50 млрд долларов необходимо для того, чтобы помочь странам справиться с перекрывающимися кризисами», — отметил Малпасс.

По его словам, финансовые возможности Международного банка реконструкции и развития (МБРР) будут улучшены во время ближайших весенних встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Он добавил, что благодаря Всемирному банку были удвоены общественные блага, достигнув $100 млрд в период с 2020 по 2022 год.

В конце октября РИА Новости сообщили, что депутаты нижней палаты парламента Казахстана одобрили законопроект о ратификации соглашения о займе у МБРР. По информации агентства, сумма займа составит €345 700 000. Деньги пойдут на восстановление экономики страны после пандемии COVID-19. Страна должна будет выплачивать заем в течение 11,5 года.