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Власти Германии распространили помощь на домохозяйства, отапливающиеся жидким топливом

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Markus Schreiber/AP

Федеральное правительство и правительства штатов в Германии смогли договориться о помощи домохозяйствам, которые отапливают свои жилища жидким топливом. Об этом пишет издание Spiegel, ссылаясь на заявление Федерального министерства экономики.

После долгих переговоров федеральное правительство и правительства штатов договорились о предоставлении помощи частным домохозяйствам, которые отапливаются мазутом или древесными гранулами, отметили в публикации.

По данным издания, согласно механизму сдерживания цен все те домохозяйства, которые войдут в обновленный перечень, должны получить компенсацию за 2022 год, так как на фоне энергокризиса они потратили достаточно много средств.

В статье указали, что пострадавшие домохозяйства могут получить субсидию в размере не более €2 тыс. на семью. Если же арендодатель подает заявку на компенсацию за несколько сдаваемых квартир, то минимальная сумма субсидии составит €1 тыс.

19 марта глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что риски чрезвычайной ситуации по газу в стране сохраняются. По словам чиновника, правительство Германии не может рассчитывать, что следующие зимы тоже будут такими мягкими, как прошедшая.

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