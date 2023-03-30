Власти Германии распространили помощь на домохозяйства, отапливающиеся жидким топливом

Федеральное правительство и правительства штатов в Германии смогли договориться о помощи домохозяйствам, которые отапливают свои жилища жидким топливом. Об этом пишет издание Spiegel, ссылаясь на заявление Федерального министерства экономики.

После долгих переговоров федеральное правительство и правительства штатов договорились о предоставлении помощи частным домохозяйствам, которые отапливаются мазутом или древесными гранулами, отметили в публикации.

По данным издания, согласно механизму сдерживания цен все те домохозяйства, которые войдут в обновленный перечень, должны получить компенсацию за 2022 год, так как на фоне энергокризиса они потратили достаточно много средств.

В статье указали, что пострадавшие домохозяйства могут получить субсидию в размере не более €2 тыс. на семью. Если же арендодатель подает заявку на компенсацию за несколько сдаваемых квартир, то минимальная сумма субсидии составит €1 тыс.

19 марта глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что риски чрезвычайной ситуации по газу в стране сохраняются. По словам чиновника, правительство Германии не может рассчитывать, что следующие зимы тоже будут такими мягкими, как прошедшая.