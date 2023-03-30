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HeadHunter: каждый пятый россиянин не выдерживал испытательный срок на работе

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Более 20% россиян не проходят успешно испытательный срок на работе. Чаще других сталкиваются с трудностями при прохождении пробного срока граждане в возрасте от 25 до 44 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков рекрутинговой компании HeadHunter.

В исследовании приняли участие 3172 российских соискателя. По итогам опроса выяснилось, что 67% респондентов всегда успешно проходили испытательный срок, уточняется в статье.

«Почти каждый пятый (23%) покинул компанию во время испытательного срока по собственному желанию, чаще всего это работники в возрасте от 25 до 44 лет (24%)», — говорится в материале.

При этом с трудностями во время испытательного срока также сталкивались рабочий и административный персонал (по 29%), а также продавцы и молодые специалисты без опыта (по 27%), заключается в заметке.

29 марта аналитики Федеральная служба государственной статистики (Росстата) представили данные, согласно которым уровень безработицы в России в феврале 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,5%. Для сравнения, в первый месяц текущего года этот показатель находился на отметке 3,6%.

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