Еврокомиссия выделила €1,2 млрд на усиление обороны Европейского союза

Еврокомиссия одобрила годовую рабочую программу Европейского оборонного фонда, выделив €1,2 млрд на исследования и разработки в оборонной сфере. Об этом сообщается на сайте ЕК.

«Сегодня Комиссия приняла третью годовую рабочую программу в рамках Европейского оборонного фонда (EDF), выделив 1,2 млрд евро на совместные проекты исследований и разработок в области обороны», — сказано в сообщении.

Уточняется, что рабочая программа фонда на текущий год направлена на разработки в таких сферах, как наблюдение за космосом, противодействие гиперзвуковым ракетам и другие отрасли.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что руководители внешнеполитических и оборонных ведомств стран Европейского союза приняли решение рассмотреть вопрос о расширении объема Европейского фонда мира на €3,5 млрд до конца года.

27 марта газета The Washington Post писала, что страны Европы забыли о своей оборонной промышленности, активно поддерживая Украину.

До этого портал RMF24 сообщал, что Польша намерена настаивать на увеличении Европейского фонда мира, из которого финансируется военная помощь Украине.