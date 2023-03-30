Глава МВФ спрогнозировала сложности для мировой экономики в 2023 году

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что 2023 год будет сложным для мировой экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Глобальная экономика уже некоторое время находится в турбулентной среде, испытывая шок за шоком», — заявила глава МВФ на Боаосском Азиатском форуме в Китае.

Георгиева подчеркнула, что последствия конфликта на Украине и ужесточение монетарных политик продолжают оказывать влияние на темпы глобального роста ВВП.

В 2023 году ВВП, по словам главы МВФ, ожидается менее 3%.

Ранее главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл заявил, что в мировой экономике может наступить «потерянное десятилетие». Такое положение дел негативно повлияет на решение ключевых проблем: хронической бедности, различий в доходах и изменения климата.