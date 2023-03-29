Убыток Банка России в 2022 году вырос в 27 раз, до 721 млрд рублей

Убыток российского Центробанка в 2022 году составил 721 млрд рублей против 26,3 млрд рублей годом ранее, увеличившись более чем в 27 раз. Об этом свидетельствует годовой отчет ЦБ.

Активы Банка России по итогам прошлого года составили 47,2 трлн рублей против 52,4 трлн рублей в 2021 году.

Также в ЦБ сообщили, что внешний долг России сократился до минимальных значений за 15 лет, с первого квартала 2007 года. Совокупно внешний долг России по итогам прошлого года снизился на 21,1% и составил $380,5 млрд — таким образом, за прошедший год долг сократился на $101,8 млрд.

Ранее пресс-служба российского Центробанка сообщила, что юань вошел в топ-3 самых популярных у россиян валют для сбережений. По данным Банка России, самая востребованная у россиян валюта для сбережений — по-прежнему рубль. По словам основателя компании HELPYOU Наталья Ревенко, еще год назад россияне считали юань «экзотической валютой».