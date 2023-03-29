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Путин сообщил о росте объемов внешнеторгового оборота России с зарубежными партнерами

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил, что объемы внешнеторгового оборота Российской Федерации с ее основными иностранными партнерами растут. Об этом Путин заявил в ходе совещания с правительством, передает ТАСС.

«Что касается внешнеторгового оборота, его объемы с основными партнерами растут», — сказал российский лидер.

Глава российского государства указал, что внешнеторговый оборот растет в том числе «благодаря перестройке логистики».

По словам Путина, по итогам февраля можно говорить об увеличении объема погрузки на железной дороге, а предварительные данные за март 2023 года, подчеркнул президент России, говорят о дальнейшем улучшении этой динамики.

«Это очень хороший показатель того, что происходит в реальной жизни», — отметил он.

При этом Путин заявил, что взаимодействие с ключевыми иностранными государствами не должно ограничиваться только сферой торговли.

На этом же совещании Владимир Путин выразил мнение, что западные санкции против РФ в будущем могут негативно сказаться на экономике страны, в связи с этим российский лидер отметил необходимость обеспечить увеличение внутреннего спроса.

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