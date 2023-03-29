Отбор газа из европейских хранилищ резко вырос после похолодания в регионе

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы резко подскочил в начале недели из-за похолодания. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор газа из ПХГ стран Евросоюза (ЕС) 27 марта составил 201 млн кубометров, что стало максимумом для этого дня за последние три года. Закачка газа в хранилища была на уровне 58 млн кубометров.

При этом суммарный отбор газа на 27 марта оказался ниже среднего показателя за этот день за последние пять лет. Сейчас же европейские ПХГ наполнены на 55,89%, что на 21,86 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет, то есть в хранилищах 60,73 млрд кубометров газа.

28 марта страны — члены ЕС одобрили продление добровольного сокращения потребления газа на 15%. Документ был принят Советом министров энергетики ЕС.

До этого профессор Российского университета нефти и газа им. Губкина, исполнительный вице-президент компании «НьюТек Сервисез» Валерий Бессель заявил, что момент, когда Европа сможет отказаться от российского газа никогда не наступит. По его словам, Евросоюз это понимает и не торопится заключать долгосрочные контракты с США на поставки СПГ. Он также напомнил, что РФ является не только крупнейшим экспортером, но и мировым лидером по запасам голубого топлива.