Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Отбор газа из европейских хранилищ резко вырос после похолодания в регионе

close
100%
Markus Schreiber/AP

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы резко подскочил в начале недели из-за похолодания. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор газа из ПХГ стран Евросоюза (ЕС) 27 марта составил 201 млн кубометров, что стало максимумом для этого дня за последние три года. Закачка газа в хранилища была на уровне 58 млн кубометров.

При этом суммарный отбор газа на 27 марта оказался ниже среднего показателя за этот день за последние пять лет. Сейчас же европейские ПХГ наполнены на 55,89%, что на 21,86 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет, то есть в хранилищах 60,73 млрд кубометров газа.

28 марта страны — члены ЕС одобрили продление добровольного сокращения потребления газа на 15%. Документ был принят Советом министров энергетики ЕС.

До этого профессор Российского университета нефти и газа им. Губкина, исполнительный вице-президент компании «НьюТек Сервисез» Валерий Бессель заявил, что момент, когда Европа сможет отказаться от российского газа никогда не наступит. По его словам, Евросоюз это понимает и не торопится заключать долгосрочные контракты с США на поставки СПГ. Он также напомнил, что РФ является не только крупнейшим экспортером, но и мировым лидером по запасам голубого топлива.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях