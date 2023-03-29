В Белом доме призвали сохранить потолок цен на российскую нефть

США поддерживают сохранение потолка цен на российскую нефть, но не ставят своей целью убрать это топливо с мирового рынка. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе онлайн-брифинга для журналистов, написало агентство ТАСС.

«Президент (США Джо Байден) поддерживает потолок цен на российскую нефть», — сказал он.

На вопрос об отношении Вашингтона к снижению уровня потолка цен Кирби отвечать не стал. Представитель Белого дома отметил, что российское сырье обеспечивает стабильность на мировом энергетическом рынке.

5 декабря в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин), на уровне 100$ за баррель. Для торгующихся со скидкой (например, для нафты и мазута) потолок составил 45$.

Накануне пресс-служба статистического агентства Европейского союза (ЕС) Eurostat опубликовала данные, согласно которым США вышли на первое место по поставкам нефти в ЕС в конце 2022 года, а Россия сократила свою долю с 31% до 4%.