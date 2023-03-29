Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сербия направила Украине электроэнергетическое оборудование

close
100%
Vladimir Jovanovic/Depositphotos

Власти Сербии отправили на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-служба сербского правительства.

По словам премьер-министра республики Аны Брнабич, на Украину отправили 19 различных электронных устройств и частей электрической инфраструктуры.

Она подчеркнула, что правительство Сербии продолжит сотрудничество с электроэнергетическими компаниями в целях подготовки качественного электроэнергетического оборудования на Украину в будущем.

Ранее сообщалось, что Сербия поможет Украине поддержать энергосистему страны посредством отправки туда энергосистемного оборудования.

До этого стало известно, что Эстония рассматривает возможность отправки на Украину кассетных боеприпасов. Речь идет о артиллерийских снарядах DM-632, изготовленных на оружейном заводе Rheinmetall в Германии. Как сообщает издание, таких снарядов на эстонских складах тысячи, и украинцы запросили их у Эстонии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях