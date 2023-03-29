Сербия направила Украине электроэнергетическое оборудование

Власти Сербии отправили на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-служба сербского правительства.

По словам премьер-министра республики Аны Брнабич, на Украину отправили 19 различных электронных устройств и частей электрической инфраструктуры.

Она подчеркнула, что правительство Сербии продолжит сотрудничество с электроэнергетическими компаниями в целях подготовки качественного электроэнергетического оборудования на Украину в будущем.

Ранее сообщалось, что Сербия поможет Украине поддержать энергосистему страны посредством отправки туда энергосистемного оборудования.

До этого стало известно, что Эстония рассматривает возможность отправки на Украину кассетных боеприпасов. Речь идет о артиллерийских снарядах DM-632, изготовленных на оружейном заводе Rheinmetall в Германии. Как сообщает издание, таких снарядов на эстонских складах тысячи, и украинцы запросили их у Эстонии.