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Kyodo: в Японии одобрили бюджет на 2023 год с огромными военными расходами

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Reuters

Парламент Японии одобрил проект дефицитного бюджета на следующий финансовый год (начнется в апреле 2023 года) с рекордными расходами в 114,38 трлн иен (около $870 млрд), где военные траты также резко выросли. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В публикации отметили, что главной причиной роста объемов бюджета станет запланированное увеличение расходов на оборону. В 2023 финансовом году они составят 6,8 трлн иен (около $51,8 млрд), что в 1,25 раза больше показателя текущего года. При этом оборонные расходы могут превысить отметку в 1% ВВП, которая до этого была пределом для этой статьи расходов.

По данным агентства, доходы от налогов также могут побить все рекорды и превысить отметку в 69,44 трлн иен (почти $529 млрд). Общий же дефицит бюджета составит 35,62 трлн иен ($271 млрд). Причем дефицит будет компенсироваться выпуском новых облигаций.

В Kyodo добавили, что увеличение военных расходов является необходимой мерой в рамках реализации планов по укреплению оборонного потенциала. В частности, в стране усилились волнения из-за развития ракетно-ядерной программы КНДР, усиления мощи Китая и ситуации на Украине.

8 марта агентство Kyodo со ссылкой на статистические данные Министерства финансов (Минфина) страны сообщило, что по итогам января текущего года дефицит торгового баланса Японии составил рекордные 1,98 трлн иен, или $14 млрд. Одной из главных причин подобной динамики стал рост цен на различные виды энергоносителей из-за усиления глобального энергетического кризиса.

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