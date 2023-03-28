Глава Минэнерго Швеции: в Евросоюзе видят риски перед будущим отопительным сезоном

В Евросоюзе сейчас сохраняются риски перед следующим отопительным сезоном, несмотря на хорошие показатели по заполненности газовых хранилищ. Об этом заявила министр энергетики Швеции Эбба Буш, сообщает РИА Новости.

По ее словам, на ситуацию не повлияют итоги прошедшей зимы.

«Уровень заполненности газовых хранилищ по итогам отопительного сезона является хорошим индикатором того, что к следующей зиме мы подойдем в лучших условиях, но опасность все еще существует», — уточнила глава шведского Минэнерго.

Также Буш подчеркнула, что подготовка к предстоящему отопительному сезону будет ключевой темой следующего заседания совета по энергетике.

Кроме того, министр считает, что отказ от поставок топлива из РФ и выбор других поставщиков не поможет решить проблему дефицита энергетических ресурсов в ЕС.

«Поэтому мы должны ускорить переход на возобновляемую энергетику», — резюмировала глава ведомства.

Ранее стало известно, что поставки газа из ЕС на Украину по виртуальному реверсу протестированы через Молдавию.