Глава Минэнерго Шульгинов: Россия смогла перенаправить поставки нефти и нефтепродуктов

Глава Минэнерго Николай Шульгинов в рамках итогового заседания коллегии министерства заявил, что после введения санкций Россия смогла перенаправить поставки нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС.

«Могу констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго — снижения продаж не произошло», — поделился Шульгинов.

По его словам, Россия планирует перенаправить поставки нефти и нефтепродуктов в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. В настоящее время в этом направлении ведется работа.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в рамках итогового заседания коллегии Минэнерго РФ заявлял, что поставки нефти из России в Индию в 2022 году выросли в 22 раза. Министр уточнил, что в 2023 году объемы поставок российского сырья будут увеличены.

Он также говорил, что падение мировых цен на нефть связано с кризисом в банковской сфере США, скоро они вернутся на прежний уровень.