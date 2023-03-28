Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Минэнерго Шульгинов: Россия смогла перенаправить поставки нефти и нефтепродуктов

close
100%
Павел Быркин/РИА «Новости»

Глава Минэнерго Николай Шульгинов в рамках итогового заседания коллегии министерства заявил, что после введения санкций Россия смогла перенаправить поставки нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС.

«Могу констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго — снижения продаж не произошло», — поделился Шульгинов.

По его словам, Россия планирует перенаправить поставки нефти и нефтепродуктов в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. В настоящее время в этом направлении ведется работа.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в рамках итогового заседания коллегии Минэнерго РФ заявлял, что поставки нефти из России в Индию в 2022 году выросли в 22 раза. Министр уточнил, что в 2023 году объемы поставок российского сырья будут увеличены.

Он также говорил, что падение мировых цен на нефть связано с кризисом в банковской сфере США, скоро они вернутся на прежний уровень.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть