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Лапша быстрого приготовления в России подорожала почти на четверть за год

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Depositphotos

Лапша быстрого приготовления в России с марта 2022 года по март 2023 года выросла в цене практически на четверть (24%). Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на полученные данные разработчика онлайн-касс «Эвотор».

По данным «Эвотор», в несетевой рознице средняя цена на лапшу и пюре быстрого приготовления выросла за год на 24%, до 52 руб. Объемы продаж в рублях увеличились на 12% за счет увеличения цены, при этом в штуках продажи снизились на 10%.

В публикации отметили, что в зависимости от региона, цены на продукцию очень сильно отличаются. Например, в Москве средняя стоимость лапши быстрого приготовления и пюре составляет 114 руб., в Санкт-Петербурге — 80 руб. При этом самая дешевая лапша продается в Волгоградской области, всего за 24 руб. Также дешевую лапшу можно купить в Удмуртии (31 руб.), Чувашии (36 руб.) и Оренбургской области (37 руб.).

Специалисты компании добавили, что лапша и пюре быстрого приготовления входят в пятерку наиболее подорожавших продуктов в несетевой рознице. Сильнее лапши и пюре дорожали только кофе, приправы, фрукты и орехи в глазури.

В середине ноября РИА Новости со ссылкой на исследование «Эвотор» сообщили, что цена на продукты в российских несетевых магазинах розничной торговли уменьшилась в октябре 2022 года на 0,3% относительно сентября. Отмечается, что сильнее всего сократилась стоимость гречки (-3%). На 1% упала цена на рис, сыр, сметану, пшеничную муку, чай, лимонад, зефир и детские молочные продукты питания.

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