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FT: Италия не может выполнить экологические обязательства из-за отказа от российского газа

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Global Look Press

Италия может не соблюсти обязательства в области экологии из-за отказа от поставок российского газа, так как это вынуждает Рим закупать топливо у других поставщиков. Об этом пишет газета Financial Times.

По словам представителя некоммерческой экологической организации Oil Change International, правительство Италии «нарушило обязательства по крупному соглашению в области изменения климата, которое предусматривало прекращение финансирования международных проектов по добыче углеводородов, проводя наихудший курс из всех стран, подписавших соглашение в 2021 году».

В публикации отметили, что премьер Италии Джорджа Мелони ранее подтверждала наличие экологической проблемы, но призвала к прагматичному подходу к данному вопросу.

По данным издания, до начала спецоперации на Украине примерно 40% от всех поставок газа в Италию занимала Россия. Однако в 2022 году этот показатель сократился до 16%, а на замену российскому газу пришли поставки из Алжира и Азербайджана.

19 февраля итальянские промышленники посчитали, что экономика страны, скорее всего, избежит рецессии в первом квартале 2023 года. Эксперты отметили, что в 2023 году экономика Италии будет расти небольшими темпами, где-то в районе 0,6%. При этом данный показатель роста будет лучше предыдущих прогнозов, когда ожидалась стагнация или умеренная рецессия.

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