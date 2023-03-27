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Конгрессвумен Грин обеспокоила судьба доллара после слов Путина о расчётах в юанях

Конфликт на Украине непременно обернётся негативными последствиями для американской экономики. Такое заявление сделала член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин.

Так она прокомментировала предложение российского президента Владимира Путина переходить в расчётах с другими государствами на юань.

«Если доллар рухнет, то жители США на себе прочувствуют небывалые финансовые трудности, а всё из-за американских военных, авторов украинского кризиса», — цитирует Грин Life.ru.

Конгрессвумен также призвала американские власти прекратить прокси-войну с Россией, пока американской экономике не был нанесён «непоправимый экономический ущерб».

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