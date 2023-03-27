Кисида заявил о планах Японии продолжить участие в проектах на Сахалине

Токио продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они важны с точки зрения обеспечения энергобезопасности, заявил на заседании верхней палаты парламента премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«В дальнейшем <…> будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны», — приводит РИА Новости слова Кисиды.

Он указал, что Токио сохранит долю в этих проектах.

При этом, по его словам, во второй половине прошлого года Япония сократила импорт нефти из России на 90%, а угля — на 60%.

В январе Japan Times написала, что власти Японии опасаются остаться без российского газа.

В том же месяце Nikkei сообщила, что Япония поднимет стоимость страхования судов с СПГ в России на 80%.