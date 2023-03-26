Глава МИД Турции обсудил зерновую сделку с генсеком ООН

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем реализацию зерновой сделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Наш министр в ходе телефонного разговора с генсеком ООН обсудил в том числе зерновую сделку», — отмечается в заявлении.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным переработку российского зерна в муку в Турции для доставки нуждающимся странам. Об этом он сообщил журналистам.

Путин заявил, что в Африку из РФ было направлено почти 12 млн тонн зерна, несмотря на все рестрикции и ограничения.

Он указал, что с 1 августа 2022 года по 20 сентября 2023 года с Украины вышли 827 судов, и лишь 3 млн тонн зерновых с них было направлено в Африку, а 1,3 млн — в беднейшие африканские страны.

Путин подчеркнул, что за это же время, несмотря на все рестрикции и ограничения по вывозу российского зерна, из России в Африку было направлено почти 12 млн тонн зерновых.

В ходе заседания российский президент также заявил, что, если зерновая сделка в мае не будет продлена, то РФ готова поставить зерно в страны Африки бесплатно.