Глава МИД Китая признал саммит Путина и Си Цзиньпина успешным и результативным

Встреча президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина стала успешной и результативной. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия-1».

«Очень успешный, очень результативный (саммит). Двум главам государств удалось заключить много соглашений. Обсуждались важные вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений, мира и стабильности в регионе и на всей планете», — ответил он на вопрос об итогах переговоров.

С 20 по 22 марта председатель КНР находился с визитом в России. Его посещение стало первым после переизбрания на третий пятилетний срок — с 10 марта 2023 года. В первый день Си и Путин беседовали без присутствующих в течение 4,5 часов. На следующий день лидеры стран провели на переговорах около шести часов.

Ранее 26 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что незапланированно долгое неформальное общение главы российского государства и председателя КНР свидетельствует о настрое руководителей.

До этого в тот же день бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил мнение, согласно которому Путин и Си обсуждали в Москве новый миропорядок в следующем веке.