Головченко: Белоруссия будет добиваться равных с РФ условий в области грузоперевозок

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск выступает за создание равных с Россией условий в сфере грузоперевозок. Об этом Головченко сообщил в ходе совещания в правительстве, которое было посвящено предстоящему 27 марта визиту в Москву, где должно пройти заседание Совета министров Союзного государства Белоруссии и Российской Федерации, передает ТАСС.

По его словам, на эту встречу будут вынесены «важные вопросы для белорусских субъектов хозяйствования», в том числе вопрос по сотрудничеству в области транспорта.

«Мы должны и будем добиваться равных условий в области грузоперевозок, имею в виду решение вопроса о доступе к каботажным перевозкам», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Глава российского государства сообщил, что 1 июля 2023 года завершится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в республики. Путин отметил, что Россия не передает Белоруссии ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие — разместит его в Белоруссии и обучит военнослужащих, как США в Европе.