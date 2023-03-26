Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Головченко: Белоруссия будет добиваться равных с РФ условий в области грузоперевозок

close
100%
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск выступает за создание равных с Россией условий в сфере грузоперевозок. Об этом Головченко сообщил в ходе совещания в правительстве, которое было посвящено предстоящему 27 марта визиту в Москву, где должно пройти заседание Совета министров Союзного государства Белоруссии и Российской Федерации, передает ТАСС.

По его словам, на эту встречу будут вынесены «важные вопросы для белорусских субъектов хозяйствования», в том числе вопрос по сотрудничеству в области транспорта.

«Мы должны и будем добиваться равных условий в области грузоперевозок, имею в виду решение вопроса о доступе к каботажным перевозкам», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Глава российского государства сообщил, что 1 июля 2023 года завершится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в республики. Путин отметил, что Россия не передает Белоруссии ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие — разместит его в Белоруссии и обучит военнослужащих, как США в Европе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть