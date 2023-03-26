Кабмин России одобрил законопроект о свободной экономической зоне в новых регионах

В Кабмине России в пятницу, 24 марта, одобрили проект федерального закона «О свободной экономической зоне», касающийся ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства.

Объясняется, что законопроект регламентирует функционирование свободной экономической зоны и деятельность ее резидентов на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Решение правительства: одобрить проект федерального закона и внести его в Государственную думу в установленном порядке...» — уточняется в сообщении пресс-службы.

Другие подробности по ситуации со свободной экономической зоной в новых регионах и сроки рассмотрения законопроекта в российском парламента не приводятся.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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