Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кабмин России одобрил законопроект о свободной экономической зоне в новых регионах

close
100%
Depositphotos

В Кабмине России в пятницу, 24 марта, одобрили проект федерального закона «О свободной экономической зоне», касающийся ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства.

Объясняется, что законопроект регламентирует функционирование свободной экономической зоны и деятельность ее резидентов на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Решение правительства: одобрить проект федерального закона и внести его в Государственную думу в установленном порядке...» — уточняется в сообщении пресс-службы.

Другие подробности по ситуации со свободной экономической зоной в новых регионах и сроки рассмотрения законопроекта в российском парламента не приводятся.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть