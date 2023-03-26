Китай и Россия стали лидерами по профициту торгового баланса за прошлый год

Китай и Россия стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса по итогам 2022 года. Об этом свидетельствуют статистические данные двух стран, сообщает РИА Новости.

Торговый профицит КНР за 2022 год увеличился на 30%, составив $877,6 млрд. Российский торговый профицит вырос в 1,7 раза, до $333,4 млрд.

Третье, четвертое и пятое места по профициту торгового баланса за прошлый год заняли Саудовская Аравия, Норвегия и Канада.

Профицит торгового баланса за 2022 год наблюдался у 26 крупных экономик мира на общую сумму $2,45 трлн.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что для Москвы после введения западных санкций открылись новые перспективы сотрудничества с Пекином. По ее словам, визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву «подпитывает» бум китайских инвестиций в Россию. Газета подчеркивает, что китайские инвестиции в Россию в прошлом году выросли на треть до $200 млн, а российско-китайский товарооборот увеличился по сравнению с предыдущим годом на 29%.