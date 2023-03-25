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Глава Минтранса заявил, что авиакомпании России перевезли на 416 тыс. человек больше плана

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Алексей Никольский/РИА Новости

Российские авиакомпании в марте 2023 года перевезли на 416 тыс. больше пассажиров, чем планировал Минтранс. Об этом российский министр транспорта сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сказано на сайте президента России.

«Мы в этом году планируем перевезти, как вы знаете, 101,3 млн пассажиров. Мы на сегодняшний день, на март, уже перевезли 13,8 млн пассажиров, это на 416 тыс. пассажиров больше, чем план, который мы взяли на год», — сказал министр.

Ранее 25 марта министр транспорта России сообщил о нормальном движении по Крымскому мосту при 100-процентном досмотре. Тогда же Савельев заявил, что с 1 мая по 30 сентября в Крым планируется перевезти 3 млн пассажиров.

До этого в тот же день в сервисе по поиску туров «Слетать.ру» рассказали о данных, согласно которым доля России в структуре продаж туров на майские праздники за год снизилась с 59% до 24%.

На этой неделе жители округа Южная Кута на индонезийском острове Бали обратились в иммиграционную полицию с жалобой на существование «русской деревни», где большое количество туристов из России арендовали апартаменты и не следуют, по их заявлению, местным нормам и обычаям.

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