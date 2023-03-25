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На Украине заявили, что Оман предлагает Киеву открыть в стране зерновой хаб

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Александр Гальперин/РИА Новости

Специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх заявил, что Оман предлагает Киеву открыть на своей территории зерновой хаб. Об этом он сообщил в интервью изданию «Укринформ».

«Что касается инвестиций, во время моего визита Оман предлагал Украине серьезно рассмотреть вопрос создания на территории султаната украинского зернового или продовольственно-зернового хаба», — сказал он.

Субха также отметил, что благодаря этому украинская сторона может получить доступ к «одному из самых современных логистических хабов, который функционирует, по сути, в Индийском океане».

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страны Центральной Европы в ходе саммита Евросоюза договорились защищать фермеров от демпинговых цен на украинское зерно под руководством Польши.

Ранее стало известно, что в польском городе Щецин фермеры протестуют против наплыва украинского зерна и требуют переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и президентом страны Лехом Качиньским.

До этого румынский депутат Европарламента Мария Грапини обратилась в Еврокомиссию с тезисами, в которых указано, что зерновые, попадающие в ЕС с Украины не соответствуют европейским стандартам качества, что негативно отражается на экономиках стран объединения.

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