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Президент Турции Эрдоган позитивно оценил согласие России продлить зерновую сделку

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Global Look Press

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным оценил согласие российской стороны продлить срок действия стамбульских договоренностей (зерновой сделки). Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом... Турецкий лидер позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна...» — говорится в сообщении.

Как уточняется, речь о разблокировке экспорта российских продовольствия и удобрений.

17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на 60 дней.

Также замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявлял, что решение продлить зерновую сделку только на 60, а не на 120 дней, было принято в Москве из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

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