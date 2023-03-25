Вице-премьер РФ Чернышенко поручил обеспечить продвижение патриотических турмаршрутов

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил российскому Минэкономразвития обеспечить регулярный отбор патриотических туристических маршрутов и их продвижение. Информацию об этом пресс-служба кабмина опубликовала на своем сайте.

«По итогам поездки в Ульяновскую область Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития обеспечить на регулярной основе отбор патриотических туристических маршрутов, их публикацию в сети и продвижение в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»», — сказано в сообщении.

Отмечается, что накануне в ходе рабочей поездки в Ульяновск вице-премьеру показали патриотический туристический маршрут «Ульяновск тыловой». На пути туристы увидят места, в которые в годы Великой Отечественной войны эвакуировали несколько крупных промышленных предприятий со всей страны.

Ранее 25 марта в посольстве России в Мадриде сообщили, что число российских туристов, которые посещали Испанию, сократилось в прошлом году более чем на 1 млн по сравнению с допандемийным 2019 годом.

На этой неделе газета Mirror написала о появлении в Таиланде авиакомпании с названием «Реально классные авиалинии».