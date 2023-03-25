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ФАС планирует проработать вопрос пересмотра формата перечня жизненно важных лекарств

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба РФ планирует проработать вопрос пересмотра формата и совершенствования перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это следует из сообщения ведомства.

«Формирование и ведение (перечня. – «Газета.Ru») должны осуществляться по агрегированным по способу применения и введения группам лекарственных форм. На основе предложений антимонопольного ведомства Минздрав РФ уже подготовил ряд изменений в постановление Правительства РФ о формировании перечня ЖНВЛП», — следует из сообщения.

В 2022 году по инициативе ФАС в перечень были дополнительно включены 35 лекарственных форм препаратов эквивалентных включенным в него ранее. По мнению ведомства, расширение данного механизма будет способствовать развитию конкурентной среды на рынках обращения лекарственных препаратов и предотвратит необоснованный обход требований ценового регулирования.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 апреля рассмотреть вопрос о государственной поддержке производителей лекарств. Поручение дано для предотвращения возникновения дефицита лекарства из-за риска ухода иностранных фармкомпаний с российского рынка.

Предварительно в пресс-службе Росздравнадзора заявили, что препараты из перечня ЖНВЛП подорожали на 0,5% в январе – феврале 2023 года, что сопоставимо с аналогичным показателем 2022 года.

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