Власти сообщили о переносе Восточного экономического форума

Полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил о переносе Восточного экономического форума (ВЭФ), он состоится 10-13 сентября, передает РИА Новости.

Запланированный на 5-8 сентября 2023 года форум ранее перенесли на 12-15 сентября.

«Восточный экономический форум состоится с 10 по 13 сентября», — цитирует пресс-служба слова вице-премьера.

Он также отметил, что новые даты утверждены с учетом графиков проведения международных мероприятий.

Форум во Владивостоке объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона, подчеркнул Трутнев и добавил, что в этом году на ВЭФ «готовы встретить участников на самом высоком уровне».

Восточный экономический форум — международный форум, ежегодно проводящийся в столице Приморского края, Владивостоке. Целью мероприятия является стимулирование иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развитие экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. I Восточный экономический форум состоялся 3–5 сентября 2015 года.