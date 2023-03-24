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Власти сообщили о переносе Восточного экономического форума

Полпред президента Трутнев: Восточный экономический форум перенесен на 10-13 сентября

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил о переносе Восточного экономического форума (ВЭФ), он состоится 10-13 сентября, передает РИА Новости.

Запланированный на 5-8 сентября 2023 года форум ранее перенесли на 12-15 сентября.

«Восточный экономический форум состоится с 10 по 13 сентября», — цитирует пресс-служба слова вице-премьера.

Он также отметил, что новые даты утверждены с учетом графиков проведения международных мероприятий.

Форум во Владивостоке объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона, подчеркнул Трутнев и добавил, что в этом году на ВЭФ «готовы встретить участников на самом высоком уровне».

Восточный экономический форум — международный форум, ежегодно проводящийся в столице Приморского края, Владивостоке. Целью мероприятия является стимулирование иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развитие экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. I Восточный экономический форум состоялся 3–5 сентября 2015 года.

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