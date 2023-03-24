«Ъ»: IKEA продала последнюю фабрику в России

Основанный в Швеции голландский производитель мебели и товаров для дома IKEA продал последнюю принадлежащую ему фабрику в России совладельцу петербургского производителя декоративных покрытий Slotex Вадиму Осипову. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение представителя Slotex.

Уточняется, что сделку закрыла принадлежащая на 99% Осипову компания «Инвест Плюс». Организация купила производственную площадку IKEA в Подберезье Новгородской области – «ИКЕА Индастри Новгород».

По словам Осипова, новый бизнес не включат в состав Slotex — его начнут развивать отдельно. Slotex занимается производством, в том числе столешниц в Ленинградской области. Их поставляли также в IKEA.

Накануне председатель совета директоров компании «Лузалес» Руслан Семенюк назвал сделку по покупке заводов IKEA в России исторической.

На прошлой неделе газета «Известия» со ссылкой на приказ российского Минпромторга написала, что ведомство расширило список товаров для поставок по параллельному импорту. В него внесли товары шведской компании IKEA, американских производителей игрушек Hasbro и Mattel, а также Logitech, Nintendo.