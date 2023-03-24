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Орбан: страны ЕС договорились защищать фермеров от демпинговых цен на зерно с Украины

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Кирилл Брага/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Центральной Европы в ходе саммита Евросоюза договорились защищать фермеров от демпинговых цен на украинское зерно под руководством Польши. Об этом он написал в своем аккаунте Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Саммит ЕС завершился. Страны Центральной Европы договорились: при координации Матеуша Моравецкого мы будем вместе действовать, чтобы защитить фермеров от пагубных последствий демпинга на украинское зерно», — объяснил Орбан.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выделила €56 млн фермерам из-за затоваривания рынка украинским зерном — деньги пойдут на освобождение зернохранилищ от украинской продукции. Под «прифронтовыми» странами имеются в виду восточные члены Европейского союза, в первую очередь, Польша — здесь фермеры вышли на митинги с требованием освободить рынок от украинского зерна.

До этого сообщалось, что в польском городе Щецин фермеры протестуют против наплыва украинского зерна и требуют переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и президентом страны Лехом Качиньским.

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