Глава Минэнерго Испании призвала импортеров СПГ отказаться от новых контрактов с Россией

Министр энергетики Испании Тереза Рибера 14 марта разослала импортерам сжиженного природного газа (СПГ) в стране письмо, в котором призвала отказаться от новых контрактов с Россией, написало агентство Bloomberg.

Письмо получили все компании, которые закупают топливо у иностранных государств. Испания — крупнейший покупатель российского СПГ в Европе.

В письме прямо не упоминаются спотовые контракты, но содержится общий призыв «активизировать диверсификацию поставок СПГ и отказаться от импорта из России». По словам источников издания, компании не обязаны выполнять эти требования, поскольку документ не вводит никаких санкций.

В том числе в таких энергетических компаниях, как Naturgy Energy Group, Repsol, TotalEnergies, Axpo, Pavilion Energy, Enagás, Met Energy, Enet Energy, сказали Bloomberg, что не закупают СПГ в России.

В 2022 году Испании пришлось резко нарастить импорт СПГ из России, поскольку ее давний поставщик — Алжир — сократил поставки из-за ухудшения дипломатических отношений.

На прошлой неделе американская газета Politico написала, что резкое увеличение закупок европейскими странами российского СПГ может обернуться «ловушкой» для Евросоюза.