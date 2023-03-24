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Украинский суд арестовал скрытые активы жены Медведчука на 440 млн гривен

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Оксана Марченко/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Украинский суд арестовал скрытые активы жены политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко стоимостью свыше 400 млн гривен (примерно 910 млн рублей). Об этом сообщаетcя в пресс-релизе СБУ.

Решение суда распространяется на 6,8% акций ОАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А.М. Кузьмина» в Запорожье, которыми Марченко владеет через оффшорные компании. Отмечается, что предприятие имеет стратегическое значение и производит до тысячи видов стали и металлических изделий.

«Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства», — говорится в сообщении украинского ведомства.

7 февраля сообщалось, что СБУ провела в Киеве 11 обысков в компаниях, связанных с женой Медведчука.

В период с 2018 по 2022 год Медведчук возглавлял политсовет партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом, но в конце феврале 2022 года сбежал, украинские правоохранительные органы задержали его в апреле. Ему грозило до 15 лет тюрьмы за госизмену. 22 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил об освобождении украинского политика при обмене военнопленными между РФ и Украиной. В настоящее время он проживает в Москве.

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