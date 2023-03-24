Украинский суд арестовал скрытые активы жены Медведчука на 440 млн гривен

Украинский суд арестовал скрытые активы жены политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко стоимостью свыше 400 млн гривен (примерно 910 млн рублей). Об этом сообщаетcя в пресс-релизе СБУ.

Решение суда распространяется на 6,8% акций ОАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А.М. Кузьмина» в Запорожье, которыми Марченко владеет через оффшорные компании. Отмечается, что предприятие имеет стратегическое значение и производит до тысячи видов стали и металлических изделий.

«Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства», — говорится в сообщении украинского ведомства.

7 февраля сообщалось, что СБУ провела в Киеве 11 обысков в компаниях, связанных с женой Медведчука.

В период с 2018 по 2022 год Медведчук возглавлял политсовет партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом, но в конце феврале 2022 года сбежал, украинские правоохранительные органы задержали его в апреле. Ему грозило до 15 лет тюрьмы за госизмену. 22 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил об освобождении украинского политика при обмене военнопленными между РФ и Украиной. В настоящее время он проживает в Москве.