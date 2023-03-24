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ЦБ продлил запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Центробанк продлил на полгода запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«Запрет продлен еще на полгода предписанием регулятора. Оно будет действовать до 1 октября 2023 года», — сообщает ЦБ.

Запрет продлится до вступления в силу указания Банка России, которое закрепляет ограничения на постоянной основе.

Накануне стало известно, что Центробанк России продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Ограничение вводилось с 1 апреля 2022 года на год. С 1 апреля текущего года оно продлевается еще на шесть месяцев.

Ранее Центробанк повысил нормативы обязательных резервов по валютам недружественных стран до 7,5% с 1 апреля 2023 года. 22 марта ЦБ сообщил, что снова стал публиковать расширенный состав показателей по международным резервам Российской Федерации.

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