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«Ъ»: Мишустин не дал Госдуме возможности побеспокоиться о проблемах правительства

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Правительство РФ в 2023 году сосредоточится на мерах по дальнейшей адаптации российской экономики к внешним шокам. По замыслу властей, она должна завершиться в 2024 году. В числе приоритетов кабмина— наращивание соцподдержки населения, обеспечение технологического и финансового суверенитета, развитие инфраструктуры и укрепление связей с имеющимися внешнеторговыми партнерами и поиск новых. Эти планы — прямое продолжение работы Белого дома в 2022 году. О ней 23 марта в Госдуме отчитался премьер-министр РФ Михаил Мишустин, написала газета «Коммерсантъ».

«Доклад был крайне подробным, обзор деятельности правительства выглядел в выступлении премьер-министра исчерпывающим: практически все сферы деятельности Белого дома упомянуты, и среди них практически не было проблемных. Вероятно, такой детализированный, сверхподробный доклад в Госдуме во многом нужен был для позиционирования правительства в системе органов власти: адекватно работающее правительство, как правило, несколько менее заметно по крайней мере в медиа, чем любая проблемная властная структура», — говорится в статье.

Как пишет газета, кабмин намерен завершить системный проект адаптации к новым условиям, в которых Россия оказалась после начала спецоперации на Украине, без существенных корректировок. Его исполнение в 2022 году показало эффективность подходов, заложенных в него задолго до момента, когда их надо было применять, следует из статьи.

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