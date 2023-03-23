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Мишустин: пропускная способность Восточного полигона может вырасти до 180 млн тонн в 2024 году

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Восточный полигон в 2024 году может увеличить свою пропускную способность до 180 млн тонн. Об этом во время выступления в Госдуме заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

До конца следующего года планируем довести пропускную способность Восточного полигона железных дорог до 180 млн тонн», — отметил Мишустин.

По его словам, развитие транспортных коридоров является одной из главных российских задач на ближайшие несколько лет. В частности, они нужны для улучшения торговых связей и будут выстраиваться в зависимости от потребностей.

Он добавил, что расширение глобальных коридоров Север – Юг, Азово-Черноморского и Восточного направлений поможет увеличить объемы международных перевозок в ближайшие три года более чем на треть.

В конце августа руководитель Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что дефицит вывоза грузов по Восточному полигону железных дорог может вырасти до 150 млн тонн через три года, в будущем может дойти и до 200 млн тонн.

До этого Чекунков заявил, что поставленная президентом России задача нарастить пропускную способность Восточного полигона до 180 млн тонн к 2024 году будет выполнена. По его словам, загруженность Восточного полигона связана, в том числе, с естественным темпом увеличения грузопотока на Восток из-за благоприятной конъюнктуры рынка.

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