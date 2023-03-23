Politico: нефть из РФ нашла «широко открытый» черный ход и поступает в ЕС через посредников

Значительные объемы нефти из России продолжают поступать на рынок Евросоюза (ЕС) через посредников, которые являются «широко открытым» черным ходом для российского топлива. Об этом пишет Politico.

«С момента введения санкций объемы экспорта сырой нефти из России остаются более или менее стабильными. Вполне возможно, российская нефть все еще поступает в Евросоюз и западные страны через посредников», — отметил главный экономист международной компании по торговле сырьевыми товарами Trafigura Саад Рахим.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что один из возможных маршрутов поставок в Европу лежит через Азербайджан. При этом есть определенное несоответствие в данных, когда Россия заявляет о сокращении производства, но при этом экспорт в другие страны возрастает. Поэтому, скорее всего, действует обход санкций.

В свою очередь пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что страна не поставляет нефть из России в Европу. При этом все отправления и торговые операции совершаются с собой осторожностью с соблюдением всех законов и правил.

17 марта агентство Bloomberg со ссылкой на сведения Vortexa, Kpler и данные отслеживания судов сообщило, что за последнее время поставщикам российской нефти стало труднее находить покупателей на фоне ужесточения международных санкций, включая запрет на морские перевозки сырья из РФ и установления ценового «потолка». В итоге танкеры с ресурсным грузом стали скапливаться в ожидании покупателей.