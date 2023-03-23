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Премьер Пашинян: Азербайджан в 13 раз с декабря отключил газоснабжение Нагорного Карабаха

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Tigran Mehrabyan/PAN Photo via Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские власти с 12 декабря прошлого года в 13 раз отключили газоснабжение Нагорного Карабаха. Об этом он сообщил на очередном заседании правительства, передает «Арменпресс».

«Азербайджан отметил 100 дней незаконной блокировки Лачинского коридора, в 13-й раз отключив газоснабжение Нагорного Карабаха», — сказал он.

По информации АМИ «Новости-Армения», Пашинян также прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что если Армения не примет условия азербайджанской стороны, то «никакого мирного соглашения не будет». По словам премьера, это агрессия в адрес Еревана и грубое нарушение достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Ранее Алиев провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как отмечалось, стороны переговорили о ситуации вокруг Лачинского коридора, в том числе о предполагаемых нарушениях со стороны Армении.

До этого Блинкен провел телефонный разговор с Пашиняном, в котором предложил ему помощь в мирных переговорах с Азербайджаном.

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