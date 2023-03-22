В Кремле опровергли сообщения о «нежелании» КНР расширять поставки российского газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на прошедших в Москве переговорах обсуждали наращивание поставок газа.

Таким образом он опроверг появившиеся в СМИ сообщения, что Китай якобы не хочет дальнейших поставок.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что китайский лидер якобы воздержался от предложений относительно роста закупок газа из России. Си Цзиньпин не дал ни «явного согласия», ни «даже намека» на продолжение строительства и эксплуатации газопровода «Сила Сибири-2», который должен протянуться от российских газовых месторождений к Синьцзян-Уйгурскому автономному району на западе Китая.

«Bloomberg ведь дает сообщения, но не указывает ни источник, ничего. Это похоже на малоквалифицированные вбросы. Реальность совсем другая. Обсуждались вопросы расширения [поставок]. Вчера «Газпром» побил суточный рекорд поставок в Китай. Уже согласованы все детали с монгольской стороной. Есть планы касательно дальнейшего расширения сотрудничества в этой области», — сказал представитель Кремля журналистам.

Председатель КНР Си Цзиньпин с 20 по 22 марта находился в России с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.