Бывший вице-президент Lehman Brothers спрогнозировал банкротство еще 50 банков в США

Еще 50 банков в США могут обанкротиться до того, как американские власти решат структурную проблему. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.

«Еще 50 банков могут рухнуть до тех пор, пока они(власти) не решат структурную проблему. Политики, вероятнее всего, будут вынуждены каким-то образом ввести куда большее удержание (оттока вкладов со счетов банков), значительно превышающее депозиты в $250 тыс.», — сказал Макдональд, отвечавший в Lehman Brothers за управление долговыми обязательствами на момент банкротства этого банка в 2008 году.

Финансист оценил объем оттока денег со счетов американских региональных банков в «сотни миллиардов долларов». По его мнению, эти средства уйдут крупным кредитным организациям, а затем в казначейские облигации.

Lehman Brothers был четвертым по величине инвестиционным банком в Соединенных Штатах Америки. Банкротство этой организации принято считать началом мирового финансового кризиса.

Silicon Valley Bank — крупнейшая обанкротившаяся кредитная структура за 15 лет. В конце прошлой недели пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского SVB, который занимал 16-е место по величине активов в США.