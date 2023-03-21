Новак: РФ продлила решение о сокращении нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки до июня

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Российская Федерация решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до июня текущего года включительно, передает ТАСС.

«В соответствии с текущей ситуацией на рынке решение о добровольном сокращении добычи в размере 500 тысяч баррелей в сутки будет действовать до июня 2023 включительно», — сказал он.

Новак также сообщил, что РФ в ближайшее время достигнет цели по сокращению нефтедобычи.

«На данный момент Россия находится близко к достижению целевого уровня сокращения — он будет достигнут в ближайшие дни», — указал он.

Вместе с тем вице-премьер отметил, что страна придерживается «своей позиции о полном неприятии незаконных ограничительных мер» и добровольно объявила об ограничении добычи нефти в объеме 500 тыс. баррелей в сутки с марта.

Накануне сообщалось, что страны «Группы семи» (G7) на этой неделе не планируют снижать потолок цен на российскую нефть.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что снижение потолка цен на нефть из РФ приведет к дестабилизации на глобальных рынках.

5 декабря прошлого года вступило в силу решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, он был установлен на уровне $60 за баррель. С этого дня также заработало эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти. С 5 февраля введен запрет на импорт российских нефтепродуктов, для них также были установлены ценовые лимиты – на уровне $100 и $45 за баррель.

Россия ввела ответные меры на санкции Запада: с 1 февраля 2023 года в России начал действовать запрет на поставки российской нефти в страны, поддержавшие принятие потолка цен.