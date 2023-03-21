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Украина получила от ЕС новый транш в €1,5 млрд

Глава ЕК: ЕС перевел Украине новый транш в €1,5 млрд по программе макрофинансовой помощи

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Johanna Geron/Reuters

Европейский союз перевел Украине очередной транш в на сумму €1,5 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи этой стране. Об этом сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

«Сегодня мы выплатили Украине еще 1,5 млрд евро», — написала она.

Ранее замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что этот транш направлен на удовлетворение насущных потребностей Украины.

В конце февраля в США также заявили, что планируют до конца сентября 2024 года перечислить новый транш финансовой помощи Украине. Как отметила министр финансов США Джанет Йеллен, с февраля 2022 года Вашингтон предоставил Киеву экономическую и фискальную помощь на сумму свыше $13 млрд, а ближайший заем увеличит сумму поддержки до $14 млрд.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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