Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мишустин: инвестпортфель российско-китайской межправкомиссии насчитывает 79 проектов

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Инвестиционный портфель Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству включает 79 проектов на сумму более $165 млрд. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Слова Мишустина передал ТАСС.

Встреча Мишустина с лидером КНР началась 21 марта, она проходит в московском Доме правительства РФ.

В ходе встречи Си Цзиньпин отметил, что развитие партнерства с РФ будет приоритетом для нового премьера Госсовета КНР.
«Господин премьер-министр Госсовета Ли Цян будет по-прежнему уделять приоритетное внимание всестороннему стратегическому партнерству между Китаем и Россией», — подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин прилетел в столицу в понедельник. Лидер КНР пробудет в городе до 22 марта. Визит Си Цзиньпина стал его первой поездкой за рубеж после переизбрания на пост главы государства на третий срок. 20 марта у него и президента РФ Владимира Путина состоялась неформальная встреча и ужин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть