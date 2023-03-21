Мишустин: инвестпортфель российско-китайской межправкомиссии насчитывает 79 проектов

Инвестиционный портфель Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству включает 79 проектов на сумму более $165 млрд. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Слова Мишустина передал ТАСС.

Встреча Мишустина с лидером КНР началась 21 марта, она проходит в московском Доме правительства РФ.

В ходе встречи Си Цзиньпин отметил, что развитие партнерства с РФ будет приоритетом для нового премьера Госсовета КНР.

«Господин премьер-министр Госсовета Ли Цян будет по-прежнему уделять приоритетное внимание всестороннему стратегическому партнерству между Китаем и Россией», — подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин прилетел в столицу в понедельник. Лидер КНР пробудет в городе до 22 марта. Визит Си Цзиньпина стал его первой поездкой за рубеж после переизбрания на пост главы государства на третий срок. 20 марта у него и президента РФ Владимира Путина состоялась неформальная встреча и ужин.